Bouffier: Bischof Algermissen hat Katholizismus geprägt

Wiesbaden/Fulda (dpa/lhe) - Der langjährige Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen hat nach Meinung des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) den Katholizismus im Bistum und darüber hinaus geprägt. «Seine Stimme für den Frieden, seine klare Haltung in Fragen der Familienpolitik und seine engagierten Beiträge zur Bioethik haben auch die politischen Debatten bereichert», betonte Bouffier am Dienstag in Wiesbaden. Er gehöre zweifelsohne zu den Persönlichkeiten, die in besonderer Weise für ihre christlichen Überzeugungen und das kirchliche Leben in Hessen stehen.