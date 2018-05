Bouffier: Antisemitismus Angriff auf Demokratie

Gleichzeitig solle ein deutliches Signal für die Zukunft der jüdischen Gemeinden in Hessen gesetzt werden, sagte Bouffier. «Ich will keine Verhältnisse wie in Frankreich, wo jüdische Gemeinden ihren Mitgliedern raten, Frankreich zu verlassen.» Zum geplanten Amt eines hessischen Antisemitismusbeauftragten machte Bouffier keine näheren Angaben - derzeit liefen Gespräche mit den jüdischen Gemeinden, sagte er.

Jacob Gutmark, der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden Hessens, klagte über Versäumnisse beim Umgang mit Antisemitismus. «Wir haben zu sehr auf Rhetorik und zu wenig aufs Tun gesetzt», sagte er. Stattdessen seien zu oft «Betroffenheitsrituale gepflegt worden».

Öffentliche Reaktionen wie nach dem Angriff auf einen aus Israel stammenden Mann vor wenigen Wochen in Berlin und im Zusammenhang mit der Echo-Verleihung seien «durchaus positive Zeichen der Solidarität», sagte Salomon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurts. «Dennoch muss wesentlich mehr geschehen.»