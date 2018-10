Bouffier: Bundespolitik überlagert Wahlkampf in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Koalitionskrise und der Unionsstreit auf Bundesebene stören nach Ansicht des hessischen CDU-Vorsitzenden Volker Bouffier massiv den Wahlkampf seiner Partei. «Der Wahlkampf ist komplett überlagert von Berlin», sagte der Ministerpräsident am Montag vor einer Journalistenrunde in Wiesbaden. Seine Wahrnehmung sei, dass es im Land Hessen sehr gut laufe und es keine Wechselstimmung gebe. In der gesamten Gemengelage sei es aber sehr schwierig, landespolitische Themen im Wahlkampf zu setzen. Zudem sei die Bayernwahl in der öffentlichen Wahrnehmung viel präsenter. «Berlin kostet uns, da bin ich mir ganz sicher», sagte Bouffier.