Bouffier: Dieselfahrer darf nicht der Dumme sein

Wiesbaden (dpa) - CDU-Bundesvize Volker Bouffier ist in der Dieselkrise weiter strikt gegen eine Kostenbeteiligung der betroffenen Autobesitzer. Er erwarte von dem Spitzentreffen in der Bundesregierung eine Vereinbarung, «dass der Dieselfahrer keinen Schaden hat und am Ende der Dumme ist», sagte Hessens Ministerpräsident am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.