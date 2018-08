Bouffier: Erzieher-Ausbildung wird womöglich gestrafft

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Um mehr junge Menschen für den Erzieherberuf zu begeistern, könnte die Ausbildung nach einem Vorschlag des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) womöglich gestrafft werden. Angesichts der Tatsache, dass Grundschullehrer in drei Jahren einen Abschluss erlangten, müsse man überlegen, ob für Erzieher tatsächlich fünf Jahre nötig seien, sagte er am Freitag bei seiner Sommertour in Bad Vilbel. «Wenn wir Lehrer in sechs Semestern zu einem Abschluss bringen, dann müsste das vielleicht auch für Erzieher gelingen.» Das sei auf jeden Fall eine Debatte wert.