Bouffier: Ganze Wahlperiode im Amt bleiben, dann aufhören

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will bei einer Wiederwahl die kommende Wahlperiode komplett im Amt bleiben - sich danach aber zurückziehen. «Ich habe immer gesagt, wenn der liebe Gott und meine Frau mich lassen, ... , dann möchte ich diese Periode auch weiterarbeiten», sagte er in einer Podiumsdiskussion beim Privatsender Hitradio FFH am Dienstag in Bad Vilbel. «Ich will das machen - und dann ist aber auch gut.» Bouffier wird im Dezember 67 Jahre alt. In Hessen wird - im Normalfall - alle fünf Jahre gewählt.