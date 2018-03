Bouffier: Gesundheitsversorgung auf dem Land ist sicher

Dillenburg (dpa/lhe) - Die Bevölkerung in den ländlichen Regionen Hessens soll von einer guten medizinischen Versorgung nicht abgehängt werden. Das hat die schwarz-grüne Koalition am Montag bei ihrer auswärtigen Kabinettssitzung in Dillenburg betont. «Wir wollen heute und in Zukunft eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung für alle Bürger sicherstellen, egal in welchem Teil Hessens sie zu Hause sind», erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Weil aber die Menschen immer älter würden und gleichzeitig viele Allgemeinmediziner ihre Praxen altersbedingt aufgäben, müssten auch in der Medizin neue Wege gegangen werden.