Bouffier: Hessen erfüllt Aufgaben der Ankerzentren schon

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will keinen neuen Standort für die geplanten Asyl- und Abschiebezentren der Bundesregierung zur Verfügung stellen. «Das, was in einem Ankerzentrum zu tun ist, geschieht modellhaft in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen schon lange», sagte der Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. «Und dabei bleibt es.» An dem Standort arbeiteten bereits unterschiedliche Behörden effektiv zusammen. Deswegen werde weder an dem Konzept noch an dem Namen der Einrichtung etwas geändert.