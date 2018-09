Bouffier: Rechtsstaatsklassen für Zuwanderer an Schulen

Hochheim (dpa/lhe) - Das speziell für Flüchtlinge entwickelte Unterrichtsprogramm «Fit für den Rechtsstaat» wird in Hessen ausgeweitet. Künftig soll es die Kurse auch für Intensivklassen an den Schulen geben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will das Programm für Zuwanderer und Flüchtlinge heute in einer Schule in Hochheim am Main genauer vorstellen. Bereits seit Herbst 2015 vermitteln Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger in dem Unterricht die Werte des Grundgesetzes. Die Kurse wurden bislang nur in Erstaufnahmeeinrichtungen, Kommunen und Gerichten angeboten.