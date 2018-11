Bouffier: Werden Hass und Hetze gegen Juden nicht hinnehmen

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 80 Jahre nach der Pogromnacht in Nazi-Deutschland hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zum Kampf gegen den Antisemitismus aufgerufen. In Hessen dürfe es keinen Platz für Rassismus geben, sagte der Regierungschef am Donnerstag bei einer Gedenkstunde in der Westend-Synagoge Frankfurt. «Hass und Hetze gegen Juden werden wir nicht tatenlos hinnehmen.»