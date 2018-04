Bouffier: Wissenschaft und Wettbewerbsfähigkeit

Volker Bouffier (CDU) steht an einem androiden Roboter. Foto: Arne Dedert

Darmstadt (dpa/lhe) - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Bedeutung von Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Wettbewerbsfähigkeit Hessens hervorgehoben. «Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind die Motoren für Innovationen, die wir mit Rekordinvestitionen antreiben», sagte der Regierungschef am Montag nach einer Kabinettssitzung im Darmstädter Forschungsinstitut «Leap in time Lab», einer Ausgründung der Technischen Universität. «Hessen hat die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung aller deutschen Flächenländer.» Der Bildungsetat sei in den vergangenen zehn Jahren um rund eine Milliarde Euro auf den Rekord von vier Milliarden Euro gestiegen.