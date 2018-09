Bouffier dankt Soldaten für Mali-Einsatz: Absturz ungeklärt

Fritzlar (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Dienstag den Soldaten des Kampfhubschrauberregiments 36 für ihren Einsatz im westafrikanischen Mali gedankt. «Wir wissen um das, was sie leisten», sagte er bei einem Appell anlässlich der Rückkehr der Soldaten ins nordhessische Fritzlar. Dort verlieh Bouffier dem Regiment das Fahnenband des Landes. Es drücke die Verbundenheit mit der Einheit aus, die im vergangenen Jahr beim Absturz eines «Tiger»-Kampfhubschraubers in Mali zwei Soldaten verloren hatte. Die Heeresflieger hatten mit insgesamt 363 hessischen Soldaten und vier Kampfhubschraubern 15 Monate lang an der UN-Mission Minusma teilgenommen.