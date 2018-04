Bouffier eröffnet Spargelsaison: Spargelkönigin wird gekrönt

Darmstadt (dpa/lhe) - Sonne und milde Temperaturen haben in den vergangenen Tagen den Spargel endlich sprießen lassen: Heute eröffnet der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Saison 2018 offiziell. Dazu hat er sich in diesem Jahr den Spargelhof Appel in Darmstadt ausgesucht. Nach dem Spargelstechen wird die Hessische Spargelkönigin Sarah I. gekrönt. Der Vorsitzende des Arbeitskreis Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, gibt einen Ausblick auf die Saison.