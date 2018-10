Bouffier erwartet «klare Zustimmung» für Merkel

Der Parteitag werde «ziemlich unspektakulär verlaufen», sagte Bouffier. Die meisten Mitglieder wollten «kein weiteres Durcheinander der Bundespartei». Sie wollten «jetzt auch mal stolz sein und sich nicht dauernd für ihr Mitgliedsbuch entschuldigen». Er sei auch «überzeugt, dass Kanzlerschaft und Parteivorsitz in eine Hand gehören». Und die aktuellen Krisen in Europa und der Weltpolitik seien «nur zu bewältigen mit großer Erfahrung und dem Vertrauen, das die Kanzlerin überall genießt».

Merkel hatte kürzlich erkennen lassen, dass sie im Dezember beim Parteitag in Hamburg erneut antreten will. In Bayern wird in einer Woche und in Hessen am 28. Oktober gewählt. Umfragen zufolge müssen CSU und CDU mit kräftigen Verlusten rechnen.