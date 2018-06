Bouffier fordert Einigung im Asylstreit

Auch der Präsident der Deutschen Bauerntags, Joachim Rukwied, warnte vor einer Eskalation des Streits in der Bundesregierung. Die Entwicklung in Berlin mache ihm große Sorgen. «Streiten Sie, aber intern», mahnte der Bauernpräsident. Komme es nicht zu einer Einigung, werde es keine Gewinner geben, betonte der Bauernpräsident auch mit Blick auf die Stabilität der Europäischen Gemeinschaft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine europäische Lösung in der Frage von Zurückweisungen von bestimmten Flüchtlingen an der deutschen Grenze zu erreichen. Die CSU beharrt weiter darauf, bei keiner Einigung eine nationale Lösung durchzusetzen.