Bouffier gibt Regierungserklärung im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird das letzte Plenum vor der Landtagswahl Ende Oktober zu einer ausführlichen Regierungserklärung nutzen. Der Regierungschef will in der Sitzung des Hessischen Landtags heute in Wiesbaden darüber sprechen, wie man aus seiner Sicht «die Gesellschaft zusammenhalten» kann.