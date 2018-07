Bouffier hofft weiter auf Einheit der Union

Bouffier kritisierte die CSU-Forderung, bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. «Wir halten es für das falsche Signal, wenn Deutschland ohne Abstimmung mit der EU eigene Maßnahmen umsetzt.» Der EU-Gipfel habe sich in die richtige Richtung bewegt. «Eine Fülle von Dingen soll umgesetzt werden», sagte Bouffier, der auch Bundes-Vize der CDU ist.

Seit Tagen gibt es zwischen CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Innenminister Horst Seehofer einen erbitterten Streit um die Flüchtlingspolitik. Seehofer will im Alleingang Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Das lehnt Merkel ab. Am Wochenende hatte die CDU die Reihen hinter der Kanzlerin geschlossen. Für den Nachmittag ist ein neues Spitzengespräch im Unionsdrama angesetzt.