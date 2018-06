Bouffier ruft zum Zusammenhalt der Union auf

Wiesbaden (dpa) - CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat im Asylstreit in der Union eindringlich zum Zusammenhalt von CDU und CSU aufgerufen. Die Handlungsfähigkeit Deutschlands sei untrennbar verbunden mit der Handlungsfähigkeit der Union, sagte der hessische Ministerpräsident am Samstag bei einem Landesparteitag in Wiesbaden. Nur eine gemeinsame Union von CDU und CSU sei in der Lage, in Deutschland eine stabile Regierung zu gewährleisten.