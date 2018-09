Bouffier schlägt neuen «Feiertag der Demokratie» vor

Mit dem Delegiertentreffen will die Partei in die heiße Phase des Wahlkampfes zur Landtagswahl am 28. Oktober starten. Unter anderem stehe das Thema Bildung im Mittelpunkt des Programmentwurfs, sagte der CDU-Spitzenkandidat Bouffier. Seine Partei setze sich für den weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung und von Ganztagsschulen ein - aber nicht als Zwang, sondern als Angebot. Zu den weiteren Kernpunkten zählen die Innere Sicherheit, Infrastruktur, Digitalisierung und Wohnungsbau.

Mit zusätzlichen 900 Polizistenstellen soll die sichtbare Präsenz der Ordnungshüter erhöht werden, schlug Bouffier vor. Darunter sollen rund 300 «Schutzmänner vor Ort» sein, damit es in jeder hessischen Kommune einen verlässlichen Ansprechpartner gibt. Die CDU will laut Wahlprogramm außerdem die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen massiv ausbauen.