Bouffier warnt vor AfD: «Gefahr für Deutschland»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat in seiner Regierungserklärung eindringlich vor der AfD gewarnt. Die Partei nenne sich Alternative für Deutschland, «ich nenne sie nach fester Überzeugung «Gefahr für Deutschland»», sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. «Rechtspopulisten und Rechtsradikale leben von der Provokation, das Internet ist ein idealer Wirt zur Verbreitung dieses rechten Bazillus», betonte der CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl.