Bouffier will Kostenübernahme durch Autohersteller

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Diskussion um die Hardware-Nachrüstung älterer Dieselautos hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bekräftigt, dass die Kosten dafür die Hersteller tragen sollten. «Angesichts der vorhandenen und noch drohenden Fahrverbote dürfen die Autofahrer am Ende nicht die Dummen sein, wenn Autokonzerne manipuliert haben», erklärte der CDU-Politiker am Freitag in Wiesbaden.