Bouffier würdigt Fuldaer Bischof Algermissen zum Abschied

Fulda (dpa/lhe) - Zur Verabschiedung des Fuldaer Bischofs Heinz Josef Algermissen hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dessen Verdienste gewürdigt. «Geradlinig und mit Haltung haben Sie das Amt des Bischofs ausgeübt. Mit dem Ausscheiden aus Ihrem Amt gehen 17 Jahre zu Ende, in denen Sie das Bistum Fulda durch Ihr Engagement und Ihre Persönlichkeit geprägt haben», sagte Bouffier am Sonntag laut Mitteilung. Im Dom stand ein feierlicher Gottesdienst zu Ehren des 75-Jährigen Oberhirten auf dem Programm, der in den Ruhestand ging. Zum Pontifikalamt am Sonntag wurden Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft sowie Hunderte von Gläubigen erwartet.