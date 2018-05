Bouffier würdigt das Ehrenamt: «Kitt unserer Gesellschaft»

Der Politiker dankte den rund 300 geladenen Ehrenamtlichen und ihren Familien für ihre Arbeit zum Wohle ihrer Mitmenschen. Ob Kultur, Sport oder Soziales - ohne den freiwilligen Einsatz wäre vieles wesentlich schwieriger zu leisten. Die Landesregierung unterstütze das Ehrenamt unter anderem mit einer Landesehrenamtsagentur, der Ehrenamts-Card (E-Card) und einer Suchmaschine im Internet, um Freiwillige und Projekte zusammenzubringen.

Weitere Ehrenamtstage finden am 12. Mai in Kassel für Nordhessen und für Südhessen am 19. Mai in Messel statt.