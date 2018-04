Bouffier zu Bundesregierung: «Weniger reden, mehr handeln»

Wiesbaden/Meseberg (dpa) - Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU) hat die Bundesregierung zu schnellerem Handeln bei wichtigen Themen wie der Digitalisierung und der Förderung des ländlichen Raums aufgefordert. Nach der langen Zeit der Regierungsfindung müsse nun endlich konstruktiv an die Sacharbeit gegangen, mahnte der CDU-Bundesvize am Mittwoch anlässlich der Klausurtagung der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg. Man dürfe sich nicht in kleinlichen Diskussionen innerhalb des Kabinetts verlieren. «Jetzt gilt: Weniger reden, mehr handeln», betonte Bouffier. Dazu müssten sich die Mitglieder der Bundesregierung schnell finden und gut zusammenarbeiten.