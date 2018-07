Brände an Bahnstrecken sorgen für Verkehrsbehinderungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An zwei Bahnstrecken in Hessen sind am Dienstagmittag Brände ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte, brannte an den Gleisen zwischen Frankfurt-Stadion und Zeppelinheim (Kreis Offenbach) eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Während der Löscharbeiten am betroffenen Abschnitt der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim waren beide Fahrtrichtungen für den Zugverkehr gesperrt.