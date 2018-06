Brand am Frankfurter Flughafen: Zehn Menschen verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf dem Weg zum Gate hat in Frankfurt ein Flugzeugschlepper mit angehängtem Flieger Feuer gefangen. Zehn Menschen mussten sich nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers zu Kontrolle in ärztliche Behandlung begeben. Am Morgen war zunächst nur von sechs Menschen mit Atemwegsreizungen die Rede gewesen. «Die Zahl musste nach oben korrigiert werden», sagte ein Lufthansa-Sprecher am Nachmittag. Es seien aber weder Fluggäste noch Crewmitglieder betroffen gewesen, zum Glück gebe es auch keine Schwerverletzten. Alle Betroffenen seien Mitarbeiter des Bodenpersonals.