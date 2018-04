Brand in Fachwerkhaus: sieben Verletzte

Witzenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, rettete die Feuerwehr 35 Menschen aus dem Fachwerkhaus, in dem in der Nacht zum Samstag eine Party gefeiert wurde. Das Feuer brach vermutlich im Treppenhaus im Erdgeschoss aus. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.