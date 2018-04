Brand in Feuerwehrgerätehaus: Ursache noch unklar

Birkenau (dpa/lhe) - Der Brand in einem Feuerwehrgerätehaus hat im südhessischen Birkenau für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte gesorgt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Gebäudeschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.