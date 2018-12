Brand in Gerätehaus richtet großen Schaden an

Bad Homburg (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Gerätehaus in Bad Homburg hat in der Nacht zum Montag großen Schaden angerichtet. Das Feuer habe das Gerätehaus völlig zerstört und auch ein anliegendes, leerstehendes Einfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 140 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Bei dem Gerätehaus handelte es sich offenbar um eine Gerümpelkammer, in der technische Geräte wie ein Kühlschrank standen. Da die Geräte an den Strom angeschlossen waren, sei ein technischer Defekt nicht auszuschließen, sagte der Sprecher. Die genaue Ursache war aber zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernimmt die Brandermittlungen.