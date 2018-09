Brand in Hobbywerkstatt: 100 000 Euro Schaden

Groß-Gerau (dpa/lhe) - In der Hobbywerkstatt eines Wohnhauses in Groß-Gerau ist am Sonntag Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Als die Einsatzkräfte am Vormittag eintrafen, hatten sich bereits vier Bewohner aus dem Haus ins Freie gerettet. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Ortsteil Dornheim nach etwa zwei Stunden löschen.