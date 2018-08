Brand in Kindergarten: Hoher Schaden

Mörfelden (dpa/lhe) - Ein Feuer in einem Kindergarten in Mörfelden (Kreis Groß-Gerau) hat einen Schaden von ungefähr 30 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, standen am Freitagabend die Fassade und der Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Feuer in dem bereits geschlossenen Kindergarten kam, war zunächst nicht klar.