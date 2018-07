Brand in Kleingartenanlage: Acht Hütten betroffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Feuer in einer Kleingartenanlage hat am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt-Westhausen acht Hütten zum Teil zerstört. Zwei Hütten gingen in Flammen auf. Sechs weitere wurden erheblich beschädigt, wie die Feuerwehr berichtete. Die Rettungskräfte waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.