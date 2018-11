Brand in Lagerhalle wurde fahrlässig verursacht

Reinhardshagen/Kassel (dpa/lhe) - Der Lagerhallenbrand mit hohem Schaden in Reinhardshagen Anfang November ist vermutlich wegen einer Fahrlässigkeit entstanden. Nach den derzeitigen Ermittlungen sei fahrlässig mit brennenden Substanzen und Geräten in einer dort untergebrachten Autowerkstatt umgegangen worden, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Hinweise auf einen rein technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang nicht. Es werde weiter ermittelt. Bei dem Feuer am 3. November im Ortsteil Vaake war ein Schaden von 250 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.