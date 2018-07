Brand in Protestcamp: Ursache noch unklar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aus bisher unbekannten Gründen ist in einem Protestcamp im Kreis Groß-Gerau ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Protestcamp im Treburer Oberwald wird von mehreren Bürgerinitiativen genutzt, die sich für den Erhalt der Waldfläche einsetzen. Flughafenbetreiber Fraport beansprucht Teile des Forsts für den Bau eines Autobahnanschlusses in Reichweite des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen.