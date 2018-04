Brand in Wohnanlage: Senioren können zurück in ihre Wohnung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Tage nach einem Kellerbrand in einem Wiesbadener Seniorenheim haben am Freitag alle Bewohner in die Anlage zurückkehren können. Der Elektriker habe grünes Licht gegeben, der Strom funktioniere wieder überall, sagte eine Sprecherin des Wohnungsunternehmens GWW. Die Feuerwehr hatte am Dienstagabend Dutzende Bewohner, die teils gehbehindert sind, in Sicherheit bringen müssen. Verletzt wurde niemand. Nach den Worten eines Polizeisprechers schließen die Ermittler bislang eine Brandstiftung nicht aus. Die Experten hätten zumindest keine Hinweise auf eine technische Ursache gefunden.