Brand mit Verletzten: Ursache wohl technischer Defekt

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt mit vier Verletzten wird ein technischer Defekt als Ursache des Feuers wahrscheinlicher. Dies sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. «Momentan sind zumindest keine anderen Hintergründe erkennbar. Die Brandermittler gehen am Montag an die Arbeit.» Hinweise etwa auf Brandstiftung gebe es bisher nicht.