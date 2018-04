Brand mit einem Toten in Seniorenheim war Unfall

Offenbach (dpa/lhe) - Der Brand mit einem Toten und mehreren Verletzten in einem Seniorenheim in Offenbach ist aufgeklärt. «Es handelt sich um einen Unglücksfall wegen eines technischen Defekts», sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Brandstiftung könne man daher definitiv ausschließen. Ob nun eine Lampe umgefallen war und das Feuer auslöste oder ein elektrisches Gerät einen Kurzschluss hatte, müsse in den nächsten Tagen ein Gutachter klären.