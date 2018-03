Brandanschlag auf islamisches Zentrum: Erste Hinweise

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brandanschlag auf ein islamisches Kulturzentrum in Kassel fahndet die Polizei nach den Tätern. Man gehe derzeit von einer politisch motivierten Tat aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Montag. Das Motiv sei aber noch unklar. Man stehe mit den Verantwortlichen der türkisch-islamischen Einrichtung weiter in engem Kontakt.