Brandanschlag auf islamisches Zentrum: Zeugen gesucht

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brandanschlag auf ein türkisch-islamisches Kulturzentrum in Kassel fehlt nach Polizeiangaben von den Tätern weiter jede Spur. Die Ermittler gingen von einer politisch motivierten Tat aus und hofften auf Zeugen, die Beobachtungen zu den gesuchten vier Männern schildern könnten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Kassel.