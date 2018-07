Brandgefahr: Hessen Mobil mahnt Autofahrer zu Vorsicht

Das anhaltende Sommerwetter mit hohen Temperaturen und geringem Niederschlag hat die Grünflächen in den Mittel- und Seitenstreifen der Straßen ausgetrocknet und somit die Brandgefahr erhöht. Vergangene Woche hatte aus noch ungeklärter Ursache ein Seitenstreifen am Mainspitzdreieck auf der Autobahn 671 gebrannt. «Wenn die Seitenstreifen wieder grün sind, ist die Gefahr auch wieder geringer», so Link. Bis dahin hoffe er auf erhöhte Achtsamkeit der Autofahrer.