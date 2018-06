Brandsätze an Schule und Bahnübergängen: Polizei sucht Täter

Kelkheim (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach den Tätern, die in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) mehrere Brandsätze geworfen haben. Dabei sei an einem Schulgebäude ein geringer Schaden entstanden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die bislang Unbekannten hatten demnach am vergangenen Sonntag zu nächtlicher Stunde einen Molotowcocktail auf das Schulgelände geworfen. Zudem wurden an mehreren Bahnübergängen Brandsätze entzündet.