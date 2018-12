Brandserie bei links-alternativen Wohnprojekten

Bei einem Feuer am 14. September in Schwalbach wurden laut Polizei eine Scheune und ein Wohnhaus eines alternativen Wohnprojekts stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie ein Polizeisprecher sagte, nehmen die Ermittler die Vermutungen aus der Szene sehr ernst. Ähnliche Fälle gab es im November in Frankfurt, wo es etwa auf dem Gelände eines autonomen Wohn- und Kulturzentrums brannte. Verletzt wurde auch dort laut Polizei niemand. Es wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. In Hanau brannte am Montag ein als Laube genutzter Bauwagen aus. Verletzte gab es nicht. Die Polizei schließt auch in diesem Fall eine Brandstiftung nicht aus und ermittelt in alle Richtungen.

Die Linke in Hessen forderte am Mittwoch eine lückenlose Aufklärung. Der Landesvorsitzende Jan Schalauske hält politisch motivierte Taten für möglich und machte in einer entsprechenden Mitteilung CDU, AfD und FDP im Frankfurter Stadtparlament verantwortlich, da diese Parteien Stimmung gegen linke Wohnprojekte in der Stadt machten.