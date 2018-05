Brandstifter festgenommen: 16-Jähriger legte mehrfach Feuer

Maintal (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Maintal einen geständigen, erst 16 Jahre alten Brandstifter festgenommen. Er hat eingeräumt, im Mai in einem Hochhaus in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) dreimal Feuer in Kellerverschlägen gelegt zu haben. Verletzt wurde zwar niemand, aber der Sachschaden summierte sich auf einige zehntausend Euro. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung stellen, wie die Polizei am Freitag in Offenbach berichtete. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr angeordnet. Er sitzt nun in einer Jugendarrestanstalt.