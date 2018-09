Brandstifter zünden drei Polizeiautos in Offenbach an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei drei gebrannten Polizeiautos vor dem Polizeipräsidium Südosthessen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Dies habe die Untersuchung der in der Nacht zu Freitag abgebrannten zwei Streifenwagen und einem Zivilfahrzeug ergeben, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen der Tat in Offenbach sei noch nichts bekannt, man hoffe auf Zeugen, sagte ein Polizeisprecher.