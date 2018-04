Brandstiftung: Ermittlungen wegen politisch motivierter Tat

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Farbschmierereien und einem Feuer im Eingangsbereich eines türkischen Geschäfts in Wiesbaden geht die Polizei von einer politisch motivierten Tat aus. Bei dem in türkischer Sprache geschriebenen Schriftzug gebe es einen Bezug zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aber noch nicht. Das Feuer wurde nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Donnerstag vorsätzlich gelegt. Die Flammen hätten bei dem Geschäft in dem Gewerbegebiet im Stadtteil Mainz-Kastel keinen großen Schaden angerichtet.