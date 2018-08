Brandstiftung: Täter in Psychiatrie eingewiesen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er in Suizidabsicht ein Vierfamilien-Wohnhaus in Frankfurt in Brand gesteckt hatte, ist ein 39 Jahre alter Mann am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt in die Psychiatrie eingewiesen worden. Eine parallel hierzu ausgesprochen Haftstrafe von 16 Monaten wird auf die Dauer des Klinik-Aufenthaltes angerechnet.