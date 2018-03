Brandstiftung Ursache für Feuer in Gründau

Gründau (dpa/lhe) - Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ist nicht durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das habe eine Untersuchung von Ermittlern am Mittwoch ergeben, berichtete die Polizei in Offenbach. Unklar sei derzeit noch, ob das Feuer durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ausgebrochen sei. Die Ermittlungen dazu seien noch nicht abgeschlossen. Der Hausbewohner habe noch nicht befragt werden können. Bei dem Feuer war ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Auch zahlreiche Tiere mussten von dem Anwesen im Ortsteil Mittel-Gründau gerettet werden, darunter Hunde und Enten.