Brandstiftung auf dem Gelände einer Kinderfarm in Friedberg

Friedberg (dpa/lhe) - Unbekannte haben auf dem Gelände einer Kinderfarm in Friedberg (Wetteraukreis) Feuer gelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand eine Schaden von mindestens 10 000 Euro. Bei dem Feuer am Montag wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Passantin hatte das Feuer am frühen Morgen entdeckt.