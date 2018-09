Brandstiftung in Hattersheim: Lastwagen und Auto ausgebrannt

Hattersheim (dpa/lhe) - Bisher unbekannte Täter haben Feuer an einem Laster in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) gelegt. Der Lkw und ein daneben geparktes Auto wurden bei dem Brand massiv beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Beamten bezifferten den Schaden mit 50 000 Euro. Wie das Feuer in der Nacht zum Samstag gelegt wurde, war zunächst unklar. Zeugen hatten einen Mann und eine Jugendgruppe am Tatort beobachtet. Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen.