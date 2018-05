Brandursache geklärt: Patient zündete Beatmungsgerät an

Feuerwehr bekämpft einen Brand in einem Klinikum in Rüsselsheim. Foto: Ehresmann/Wiesbaden112.de

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein angezündetes Beatmungsgerät hat den Brand in einem Patientenzimmer einer Rüsselsheimer Klinik verursacht. Ob der Patient das Gerät am Montag vorsätzlich oder versehentlich entzündet habe, müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Der 63-Jährige und ein Mitarbeiter des Krankenhauses waren bei dem Feuer verletzt worden. Der Schaden beträgt zwischen 200 000 und 300 000 Euro. Die Feuerwehr hatte die Flammen in zwei Zimmern und an der Hausfassade schnell eindämmen können.